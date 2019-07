De Rossi, volo posticipato: il Boca non è a Buenos Aires

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Slitta l’arrivo di De Rossi al Boca Juniors. Daniele avrebbe dovuto imbarcarsi sull’aereo delle 19.15 di ieri diretto a Buenos Aires, ma all’ultimo minuto i dirigenti Xeneizes lo hanno fermato. Il troppo clamore per il suo sbarco in Argentina avrebbe distolto l’attenzione dall’ottavo di Coppa Libertadores (mercoledì a Curitiba contro l’Athletico Paranaense). Inoltre, essendo ovviamente i dirigenti del Boca in Brasile, nessuno avrebbe potuto fargli gli onori di casa. Falsa partenza, dunque, e volo solo posticipato (mercoledì il nuovo, nel giorno del suo 36esimo compleanno). Lo aspetteranno all’aeroporto centinaia di tifosi che già gli hanno dedicato uno striscione: «Benvenuto nella Repubblica Popolare della Boca. La “metà +1” ti aspetta! Questa è Boca». Ieri mattina De Rossi è stato ad Acquasparta dove si è allenato (e ha giocato) al centro sportivo dell’AMC 98 (club di Promozione). Nel contratto con gli Xeneizes (scadenza giugno 2020), due clausole di “uscita”: una finestra tra dicembre e gennaio e una a marzo per poter accettare l’eventuale chiamata del ct azzurro Mancini per un ruolo nel suo staff. Ieri i tifosi della curva hanno festeggiato in centro i 92 anni del club. Oggi intanto la Roma riprende gli allenamenti a Trigoria.