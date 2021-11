De Rossi su Mourinho: «Spero che non si stufi, non vorrei essere nei suoi panni»

Dopo aver affiancato Roberto Mancini durante l’Europeo, Daniele De Rossi si occuperà delle giovanili azzurre. Un ruolo che lo allontana dalla squadra che lo ha consacrato: «La Roma dovrà essere soddisfatta a fine stagione se non avrà fatto stufare anche questo allenatore, Mourinho è uno dei più forti che ci sono in circolazioni nella storia del calcio. Parliamo di uno dei 5-6 allenatori più forti di sempre, cerchiamo di non farlo stufare. Poi è normale che ci sono i risultati da ottenere, ma questa piazza, che ho dentro il cuore, a volte è meglio vederla da fuori perché non vorrei mettermi nei suoi panni. Lo stavano aspettando, è arrivata qualche sconfitta e ora stanno uscendo fuori in tanti…», ha detto l’ex centrocampista di Roma e Boca a Sky Sport.

APPROFONDIMENTI RIPOSO Mourinho fa rifiatare la squadra: 3 giorni di stop CALCIO Mkhitaryan è un caso L'INTERVISTA Totti risponde a Cassano: «Io è da mo che me... SERIE A Ecco i rinforzi per Mourinho: da Zakaria a Douglas Luiz, sogno... ROMA Mourinho è «Mussolini portoghese, il è tempo... SPORT Roma-Napoli, le foto della partita

Roma, Mourinho fa rifiatare la squadra: 3 giorni di stop, gli infortunati restano a Trigoria

Roma, Pellegrini leader in infermeria: terapie e riposo per recuperare con il Genoa

Ieri la Nazionale ha perso l’opportunità contro la Svizzera di ipotecare la qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022: «L’Italia è andata sotto a Wembley con 60.000 inglesi indemoniati ma ha fatto la sua partita. Parlando di rigori, non è un momento semplice ma lunedì si andrà in campo per vincere la partita, ho grandissima fiducia perché ho avuto il privilegio di viverla da dentro. Jorginho? È un giocatore imprescindibile, poi gli ultimi 3 non sono andati bene, ma poi sono cose che si vedono nello spogliatoio. Abbiamo visto anche quello che è successo con Totti che in un anno ne sbagliò 3-4, i rigoristi vanno oltre queste cose».