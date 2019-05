© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una notizia sorprendente arriva dal De Rossi, una delle più belle protagoniste del campionato di Promozione che sta per concludersi. La formazione capitolina ha comunicato il “benservito” a mister Paolo Montella che, dunque, guiderà la squadra nelle ultime due partite di questo campionato e poi dovrà trovarsi una nuova panchina. E’ lo stesso tecnico a parlare della vicenda.«Dallo scorso mese di febbraio ho chiesto alla presidenza un incontro per iniziare a programmare la prossima stagione, in special modo per cominciare a cercare i giovani giusti da inserire nell’organico. Solo lunedì ci siamo sentiti per telefono e il presidente mi ha comunicato la decisione di voler cambiare strada». Eppure la neopromossa (da ripescata) formazione capitolina è stata una delle formazioni più sorprendenti del girone C di Promozione.«Abbiamo fatto il massimo assieme ai ragazzi, salvandoci con ampio anticipo. Sono orgoglioso del cammino fatto – ribadisce Montella – Con molto dispiacere ho incassato la decisione della società che, comunque, quantomeno me l’ha comunicato nei tempi corretti. Le motivazioni che mi sono state date? Il presidente mi ha detto che il gioco del De Rossi non lo esaltava e che nel corso della stagione erano stati cambiati troppi moduli. Ho molta esperienza e so come vanno le cose nel calcio: si chiude questa parentesi con grande dispiacere e si guarda avanti». Il suo futuro è tutto da scrivere. «Non so dove andrò, valuterò eventuali richieste che mi arriveranno nei prossimi giorni» conclude Montella.