De Rossi, voglia di Serie A: tentato da Samp e Fiorentina, sondaggio anche di Milan e Inter

Daniele De Rossi è in vacanza, ultimi giorni. Ma si torna a parlare di lui con l'avvicinarsi dell'avvio della nuova stagione, con le squadre pronte a radunarsi per i ritiri. Daniele sembra aver abbandonato l'idea di trasferirsi all'estero ed è sempre più orientato a prendere in considerazione l'ipotesi di restare a giocare in Italia. Niente Boca Juniors o MLS, dunque: troppo "rischiosa" l'Argentina, troppo lontano il periodo per approdare negli States.

L’ex numero 16 della Roma tornerà dalle vacanze e insieme al suo agente vaglierà attentamente le 2/3 offerte più concrete: c'è la Samp, che ha adocchiato anche Totti, c'è anche la Fiorentina di Daniele Pradè, poi le solite Milan, Giampaolo lo ammira molto («Recentemente (Daniele) mi ha detto “Voglio venire a lavorare con te”. Se ci sarà spazio per un collaboratore ci penserò. E’ uno che trasmette passione, lo percepisci da come parla. Sarebbe una risorsa», le parole dell'attuale tecnico del Milan), e Inter, e tutti sanno il legame che lega Daniele all'ex ct della Nazionale, ora tecnico nerazzurro. La decisione non tarderà ad arrivare.



Ultimo aggiornamento: 09:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA