De Rossi ha scelto: Fiorentina a un passo, pronto un contratto annuale

Altro che la California o Argentina,resterà in Italia a poco più d 250 chilometri dalla sua Roma. Il centrocampista sarebbe a un passo a pronunciare il “sì” alla proposta della. Il club di Commisso, all’indomani del suo addio ai colori giallorossi, si è immediatamente fatto sotto assieme a, la proposta è die un contratto annuale per continuare a giocare a pallone a due passi dalla Capitale. De Rossi ha riunito la famiglia e ha deciso di non trasferirsi dall’altra parte del mondo anche se l’esperienza negli Stati Uniti (spond Los Angeles) lo ha sempre affascinato. Chiuderà, invece, la carriera da calciatore con indosso la maglia viola - la stessa che vestiva l’amico Davide- grazie a Vincenzo Montella e al ds Daniele Pradè che lo hanno convinto della bontà del progetto di rilancio della squadra toscana.