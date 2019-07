De Rossi e Florenzi tornano compagni di squadra: ma nell'esports

Daniele De Rossi ed Alessandro Florenzi di nuovo in campo insieme. Ma non con la maglia della Roma: l'ex capitano giallorosso, atteso a Buenos Aires dopo l'addio alla Capitale, e quello attuale hanno investito nell'esports acquisendo quote societarie della Mkers srl, il team leader nel panorama italiano e che ha recentemente stretto una partnership con Armani Exchange, diventato sponsor principale del Team. Mkers recente vincitrice del Campionato eEuro U21, il primo torneo continentale organizzato dalla Figc e prossima finalista del PG National Rainbow Six Siege, sarà anche l'unica squadra a rappresentare l'Italia alle finali della Fifa eWorld Cup 19, il mondiale per il titolo Fifa 19, prodotto dalla EA e il più giocato in Italia





