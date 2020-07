© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laha trasformato un'idea in un progetto,perché non si è fermata davanti all'ostacolo del patentino o alle perplessità dell'ambiente. I contorni dell'operazionesono ancora da definire, ma nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti per portare l'ex capitano giallorosso sulla panchina della. L'operazione affascina molto il direttore sportivo Pradé ma anche il patron Rocco Commisso. Nonostante le smentite pubbliche, il numero uno della società toscana si è schierato infatti dalla parte del suo dirigente, intenzionato a puntare tutto super il postE non finisce qui. Grazie ai buoni rapporti con l'agente Lucci, Pradé sta lavorando per tesserare anche Alessandro Florenzi. Il duttile esterno, in prestito al Valencia e seguito anche dall'Atalanta, lascerà la Roma in questa sessione di calciomercato. Dopo l'ufficialità di Aquilani come allenatore della Primavera, la società viola potrebbe avere quindi un'anima romana la prossima stagione.