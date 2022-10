Il bacio di Sarah e una partitella con i bambini: così De Rossi ha festeggiato la sua prima vittoria in B

C'è tutta la felicità della famiglia De Rossi nella prima vittoria del nuovo tecnico della Spal. Ieri pomeriggio l'allenatore ha guidato i suoi uomini nel rotondo successo per 5-0 contro il Cosenza gara valevole per il decimo turno del campionato di Serie B. Sugli spalti del "Mazza" erano presenti anche la moglie (Sarah Felberbaum), i genitori e i figli: Gaia (17 anni), Olivia (8 anni) e Noah (6 anni), e a fine partita non sono passati inosservati alcuni momenti di intimità: De Rossi ha giocato per qualche minuto sul campo con i suoi bambini e festeggiato il trionfo baciando Sarah, che su Instagram gli ha dedicato un post: "Sono tanto orgogliosa di te", si legge nella didascalia. Era l'esordio in casa per l'ex calciatore della Roma che sempre a Ferrara cercherà di ripetere il successo sabato prossimo contro il Sudtirol.