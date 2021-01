De Rossi sul derby: «Mi mancano queste serate, non sarà mai una partita come le altre»

Stasera lo guarderà in tv. Una serata decisamente diversa rispetto a quella vissuta lo scorso gennaio, quando Daniele De Rossi si trasvestì per non farsi riconoscere e intrufolarsi in Curva Sud. L'ex capitano della Roma ha pubblicato una foto sul suo nuovo account Instagram raccontando le sue sensazioni a poche ore dal fischio d'inizio del derby, con tanto di coreografia dell'ultima stracittadina con i tifosi: «Mi mancano serate come questa. Se avessi la possibilità di esprimere un solo desiderio oggi sarei davvero combattuto tra altri 90 minuti di fuoco da giocare in una partita come questa o vederla da fuori ma con lo stadio pieno e la cornice che merita. Non sarà mai una partita come le altre, non sarà mai una notte come le altre. Speriamo di poter tornare presto a godere di questo spettacolo dagli spalti, come l’anno scorso. Forza Roma mia».

APPROFONDIMENTI SPORT Derby, Dzeko assiste allo spettacolo della Curva Sud da dentro il... CALCIO Roma, gli ultras a Trigoria per incoraggiare la squadra: cori e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA