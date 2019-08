De Rossi debutta da titolare alla Bombonera, il Boca batte l'Aldovisi

Daniele De Rossi debutta da titolare alla Bombonera e festeggia la prima vittoria da protagonista con il Boca Juniors. Gli Xeneizes si sono imposti per 2-0 in casa contro l'Aldovisi nel match valido per la terza giornata della Primera Division argentina. Dopo l'esordio con gol contro l'Almagro nella Coppa d'Argentina il tecnico del Boca, Gustavo Alfaro, conferma la fiducia in De Rossi schierandolo dal primo minuto. Per il centrocampista 36enne, già ribattezzato 'El Tanò dai suoi nuovi tifosi, è stato esposto sugli spalti anche uno striscione in romanesco ('DDR core de Romà). Buona la prestazione dell'ex capitano giallorosso, mentre i gol sono stati firmati da Tevez al 34' e Salvio al 78'.





