Daniele De Rossi ha prolungato il suo contratto con il Boca Juniors fino al 2021. Lo ha annunciato il giornale sportivo argentino 'Olé'. Il 36enne centrocampista romano ha deciso quindi di restare in Argentina nonostante gli alti e bassi di questa prima parte di stagione legati agli infortuni. De Rossi non gioca da oltre due mesi ma il suo ritorno in campo dovrebbe avvenire a breve. Ultimo aggiornamento: 14:09





