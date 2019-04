DDR capitano scaccia crisi

Questa sera al Ferraris Daniele De Rossi ha dimostrato per l’ennesima volta di meritare la fascia da capitano. Lui la maglia della Roma c’è l’ha tatuata sulla pelle e l’esplosione dopo il gol ne è la piena dimostrazione: una corsa fino a sotto al settore ospiti dopo aver spinto quella palla che scottava in rete (non accadeva da 13 mesi, era l'8 marzo e la Roma giocava contro il Napoli). Non importa come, se di pancia, coscia o anca, quelli conquistati a Genova contro la Sampdoria sono forse i tre punti più pesanti della stagione, quelli che permettono alla Roma di sognare in grande. E il sogno si chiama quarto posto e Champions League. Un gol che potrebbe risollevare le sorti di una squadra abbattuta che ha vissuto un esonero, un licenziamento del direttore sportivo e sopportato le feroci critiche di tifosi innamorati, ma esausti. Ultimo aggiornamento: 22:52





