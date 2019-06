De Rossi cambia idea e rifiuta la Fiorentina. Potrebbe smettere con il calcio

Il trasferimento a Firenze era a un passo, Daniele De Rossi stava per pronunciare il “sì” ai viola di Commisso dove avrebbe ritrovate Vincenzo Montella in panchina e Daniele Pradè. Nelle ultime ore, però, l’affare si è complicato, il centrocampista di Ostia avrebbe rifiutato l’offerta di un anno di contratto a 1,5 milioni euro. L’intenzione di Daniele sarebbe quella di smettere con il calcio, lasciando così aperto qualsiasi scenario: da un clamoroso ritorno alla Roma nel ruolo di dirigente (ipotesi seccamente smentita), a un percorso per diventare allenatore, passando per un’esperienza negli Stati Uniti (Los Angeles). Tutte le strade sono percorribili, tranne quella che porta a Firenze.

