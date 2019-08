De Rossi, una visita speciale a Maradona, leggenda del Boca Foto

AHORA! El encuentro más deseado de Daniele De Rossi con Maradona en la casa de Diego en zona norte del Gran Bs As . Fue ésta tarde. Charla bien futbolera de Boca, Italia, Nápoli, y pedido del "Il Romano" para que vaya a verlo a La Bombonera pic.twitter.com/NBdoWCg1HP — NICO SINGER (@NicolasSinger) August 9, 2019

Ultimo aggiornamento: 23:28

Sempre più ambientato, Daniele De Rossi. A Baires è di casa e a proposito di casa, ecco la visita a Diago Maradona, leggenda del calcio e del Boca. Il centrocampista ex giallorosso è stato ospitato da Diego Armando Maradona a Tristán Suárez. Daniele, accompagnato dal ds Burdisso e dal presidente Angelici, ha avuto modo di fare una bella chiacchierata con il Pibe de oro. La visita è quasi stata doverosa per chi ormai da qualche settimana veste la gloriosa maglia del Boca. Maradona nei giorni scorsi aveva parlato di De Rossi in termini entusiastici: "Ha riempito la mia anima. È un ragazzo milionario, che potrebbe scegliere qualsiasi posto dove andare a riposarsi. E invece viene qui, al Boca, a vedere la Bombonera, a scegliere l'Argentina. Quando passa De Rossi dobbiamo farci il segno della croce".