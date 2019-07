​De Rossi, presidente Boca Juniors: «Daniele al 99% giocherà con noi»

«La trattativa per De Rossi è a buon punto. Nei prossimi giorni Daniele arriverà a Buenos Aires, e al 99% Daniele diventerà un giocatore del Boca. Il nostro ds Burdisso ha parlato a lungo con lui, e so quanto desideri vestire la nostra maglia». Lo ha detto il presidente del Boca Juniors, Daniel Angelici, intervistato dall'emittente argentina TyC Sports sulla trattativa che potrebbe portare alla Bombonera l'ex capitano della Roma. E a proposito del club giallorosso, lo stesso Angelici ha smentito le voci di mercato sul giovane centrocampista Agustin Almendra, obiettivo del ds romanista Gianluca Petrachi per sostituire Nzonzi: «Al momento non ci sono arrivate offerte».



