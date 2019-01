© RIPRODUZIONE RISERVATA

Condivide col Vodice il record di pareggi dell’intera Promozione. La matricola De Rossi ha diviso la posta in metà degli incontri fin qui disputati in campionato: dieci volte su venti la squadra di mister Paolo Montella ha terminato con il segno “ics”. Ma al corposo numero di pari, il neopromosso club capitolino ha aggiunto anche sette vittorie e appena tre sconfitte (contro le due rimediate dalle big Fiumicino e Atletico Morena, tanto per fare un esempio) per un totale di 31 punti.«Quindi ci mancano ancora nove pareggi per centrare una quasi certa salvezza» scherza mister Montella, uno che in carriera ha fatto spesso giocare le sue squadre col 4-3-3. «Quest’anno utilizziamo diversi moduli, siamo una squadra camaleontica – dice l’allenatore – D’altronde qui non ci sono rimborsi e quindi cerchiamo di valorizzare al meglio le caratteristiche dei nostri ragazzi. I tanti pareggi sono spesso frutto della casualità, anche se in determinate situazioni preferisco comunque muovere la classifica piuttosto che tornare a casa sconfitto. Amo il 4-3-3 di stampo zemaniano, ma sono anche un trapattoniano quando si tratta di evitare a tutti i costi una sconfitta». In ogni caso Montella, debuttante assoluto in Promozione come tanti ragazzi della sua rosa, sta dimostrando di meritare assolutamente questa categoria.«Lascio giudicare agli altri il mio lavoro, ma ovviamente mi piacerebbe avere un’opportunità in una categoria ancora superiore o magari con una squadra allestita per vincere anche in Promozione. In ogni caso sono sempre stato affascinato dalle sfide e l’avventura col De Rossi è sicuramente una di queste». Domenica il club capitolino farà visita al Santa Maria delle Mole. «Mi sarebbe piaciuto ritrovare Mosciatti sulla panchina dei castellani: tra noi c’è un’amicizia di lunga data, però il calcio è anche questo. Il Santa Maria delle Mole è una buona squadra e si è anche rinforzata: le mancherà Luziatelli, un giocatore che conosco bene e stimo. Sarà importante non perdere per tenerli almeno ad otto lunghezze di distanza e avvicinarci al nostro traguardo».