Pirlo recupera de Ligt: l'olandese è negativo al tampone. Pronto per il Bologna

Novità importanti in difesa per Pirlo, che, dopo aver recuperato Cuadrado in Supercoppa, contro il Bologna ritrova anche de Ligt. Entrambi si sono negativizzati, mentre rimane ancora positivo (e dunque indisponibile Alex Sandro). “Matthijs de Ligt ha effettuato, come da protocollo, due controlli con test molecolare per Covid-19 - si legge nel comunicato ufficiale dalle Juventus - con esito negativo. Il giocatore è guarito e non più sottoposto al regime di isolamento, raggiungerà in serata la squadra nel ritiro del JHotel e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di domani”.

Ultimo aggiornamento: 20:10

