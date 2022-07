De Ligt, trattativa Juventus-Bayern nel vivo: Salihamidzic a Torino con l'offerta per il difensore

Entra nel vivo la trattativa tra Juve e Bayern per de Ligt: il difensore ha ribadito alla società bianconera la volontà di trasferirsi in Germania, oggi Salihamidzic si è presentato alla Continassa con l’offerta ufficiale dei bavaresi. “Sono ottimista” le sue parole prima di far ritorno in Germania, c’è ancora distanza tra l’offerta del Bayern (70/75 milioni cash) e la richiesta della Juventus di 90 milioni, ma le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni, e come succede spesso la volontà del giocatore - che ha già un accordo totale col Bayern - potrebbe avere un ruolo decisivo nell’accelerare la trattativa.