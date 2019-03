Barcellona in pole per De Ligt, ma la Juventus non molla

Le prossime settimane saranno decisive per conoscere il futuro di Matthijs De Ligt, difensore centrale dell'Ajax, che è fra gli obiettivi di diversi club europei. Il Mundo Deportivo sostiene che il giovane talento di Amsterdam, 19 anni, sogni un futuro al Camp Nou, per giocare al fianco di campioni come Leo Messi e del connazionale Frenkie de Jong, nella prossima stagione in blaugrana (lo sarà fino al 2024, dopo avere firmato lo scorso 23 gennaio). Il Barcellona è in pole per il suo cartellino, ma ci sono altre big europee che puntano su De Light: Juventus, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Atletico e Real Madrid. I maggiori club lo considerano un punto di partenza importante per ambire a traguardi prestigiosi.





