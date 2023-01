Napoli, De Laurentiis risponde alla chiamata di un tifoso. Punzecchiature, ironia e un sogno proibito: «Ho detto tutte cose false, tranne una»

Chiamare il Presidente della propria squadra del cuore per fare un punto sulla stagione in corso. L'idea di un tifoso del Napoli ha avuto un risvolto inaspettato con un interlocutore come Aurelio De Laurentiis. La conversazione è stata registrata, diffusa e condivisa, fino a finire sui social, ed il dialogo è tutt'altro che banale: un'analisi goliardica degli obiettivi dell'anno condita da scaramanzia, punzecchiature ed ironia, tanto da costringere - a posteriori - il patron azzurro alla precisazione. "I napoletani mi hanno rotto... Il vostro cervello è obnubilato da Napoli. - si sente nel video -. Guardate il sole, guardate il mare, mangiate una cattiva pizza e tirate un bel respiro. Lo scudetto? Basta parlare di scudetto. Adesso metto un premio da 100 milioni per non vincerlo". Dopo qualche altro complimento del tifoso, De Laurentiis toglie quel pizzico di ironia e romanticamente lascia trapelare un sogno nel cassetto: "Invece se non vinciamo la Champions vi mando a fan... tutti quanti". Non è tardata ad arrivare la precisazione, che il Presidente ha condiviso tramite il proprio profilo twitter: "Ci siamo divertiti un po', ho detto tutte cose false, tranne una".

La telefonata che avete ascoltato tra me e un tifoso, che sta girando sui social e sul web, ovviamente è ricca di ironia e di provocazioni. Ci siamo divertiti un po’, ho detto tutte cose false tranne una: quella sulla Champions, alla quale teniamo molto #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) January 31, 2023