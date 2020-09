Aurelio De Laurentiis positivo al Covid: febbre e sintomi influenzali. Ieri l'assemblea della Lega Serie A

Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19



al. La voce che si era diffusa nella serata di ieri per cui uno dei 20 presidenti di serie A , riunitisi ieri a Milano per l'assemblea che ha dato via libera alla creazione di una Media Company per la vendita dei diritti tv, avrebbe contratto il Coronavirus, è stata confermata.De Laurentiis nella serata di ieri ha manifestato sintomi influenzali e aveva la febbre. Immediatamente la Lega di A ha inviato comunicazione a tutti i presidenti e allo staff presente per avvertirli della situazione. Nonostante le norme di sicurezza siano state rispettate durante la riunione all'interno dell'hotel Hilton è scattato comunque il protocollo. Test per i presenti e isolamento in caso di positività.