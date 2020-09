De Laurentiis contro la Uefa: «Spreme il calcio. Le Lege dovrebbero dire: fermiamoci»

Ancora polemico Aurelio De Laurentiis, stavolta il presidente del Napoli si scaglia contro la Uefa. «Forse la Lega di Serie A con le altre leghe dovrebbe dire ai signori di tutti i governi europei, ed alla Uefa 'noi ci fermiamò. A noi non sta bene essere comandati da voi che non ci capite nulla, dovreste essere solo il nostro segretariato. State spremendo il calcio ed i tifosi senza fine, stabilendo calendari sbagliati e favorendo le nazionali». e poi. «Il tifoso - ha detto De Laurentiis - ha a cuore la nazionale, ma in primis guarda al proprio campionato. Per quello il tifoso investe e va allo stadio. Non tifa per andare a giocare gli Europei. Uefa e Fifa dovrebbero fare un passo indietro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA