Napoli, De Laurentiis conferma Gattuso: «Piena fiducia in lui»

De Laurentiis conferma Gattuso. Il presidente del Napoli ha voluto mandare un messaggio chiaro dopo i rumors di queste ultime ore che vedevano il tecnico azzurro in bilico con il nome di Rafa Benitez sullo sfondo. La brutta botta di Verona e i risultati altalenanti però non gli costeranno, almeno per ora, la panchina: «Il presidente Aurelio De Laurentiis con il Vice Presidente Edoardo e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, ha incontrato questa sera la squadra e lo staff tecnico confermando la piena fiducia all’allenatore Rino Gattuso», il tweet postato dal profilo ufficiale del Napoli.

