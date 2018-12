De Boer torna ad allenare: dirigerà l'Atlanta United

Frank de Boer torna ad allenare. L'ex tecnico dell'Inter allenerà l’Atlanta United, neo-campione della Major League Soccer. L’ha reso una nota apparsa sul sito della squadra: “L’Atlanta United ha annunciato oggi di aver stipulato un contratto pluriennale con Frank de Boer, che diventa il nuovo capoallenatore del club. Sarà presentato ufficialmente prima dell’inizio della stagione 2019”.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="it" dir="ltr">Rongen: "Atlanta United, Frank de Boer è l'uomo giusto" <a href="https://t.co/gWnw3nNYdp">https://t.co/gWnw3nNYdp</a></p>— FcInterNews.it (@FcInterNewsit) <a href="https://twitter.com/FcInterNewsit/status/1077090206535290880?ref_src=twsrc%5Etfw">24 dicembre 2018</a></blockquote>

De Boer torna in panchina dopo le esperienze negative in Serie A con l'Inter ed in Premier League con il Crystal Palace, con cui non riuscì a conquistare nemmeno un punto. Ultimo aggiornamento: 11:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA