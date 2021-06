Serie A, Dazn rifiuta l'offerta da mezzo miliardo di Sky. Ecco perché

Dazn ha rifiutato l'offerta di Sky da mezzo miliardo di euro all’anno per tre anni per ottenere le 7 partite di A che mancano al proprio palinsesto (non in esclusiva). I motivi sono diversi. Fonti vicino al dossier ritengono che da Santa Giulia, all'epoca dell'assegnazione dei diritti televisivi della A del triennio 2021-2024, abbiano sottovalutato il valore del calcio italiano offrendo meno rispetto a Dazn, che li ha acquistati a 840 milioni di euro (7 gare in esclusiva e 3 in coesclusiva). Il colosso inglese sta lavorando per valorizzare il prodotto calcio (a favore dei tifosi) e lavorando in partnership con Tim per offrire una migliore visione del calcio su Ott.

