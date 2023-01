Venerdì 6 Gennaio 2023, 07:58 - Ultimo aggiornamento: 08:00

Immensa è la confusione nella ricchissima oasi della televisione sportiva in Italia. Perché come avranno notato tutti i canali di Dazn l'altra sera sono andati in letargo per l'ennesima volta e, durante il celebrarsi della 16esima giornata di Serie A, letteralmente, non si riusciva a vedere le partite in tv o attraverso la app. Rotellina del caricamento sola soletta a girare nel vuoto, avvisi inservibili di mancanza di segnale, promesse disilluse di una ripresa momentanea, spettatori a sacramentare contumelie per buoni quarti d'ora. Non è stata la prima volta, ma tanti, molti, tutti sperano sia stata l'ultima. Si dev'essere stancato anche il governo: tanto che, per non lasciar dubbi, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per martedì i dirigenti di Dazn per una riunione cui parteciperanno anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi, e i vertici della A. E già l'azienda si prepara a spandere piogge di rimborsi. «Il perpetuarsi del disservizio impone di fare chiarezza sulle azioni che la società intende prendere, investimenti in rete e tecnologia, al fine di rispondere alle esigenze degli utenti», ha detto il ministro Urso. Invece l'ad della Lega di A, Luigi De Siervo, ha inviato in mattinata una lettera a Dazn, manifestando la propria dura presa di posizione sul mancato rispetto degli obblighi contrattuali e poi ne ha informato i 20 club riuniti in assemblea. E non basta.

Va saputo d'altronde che il Codacons ha promesso di presentare un nuovo esposto all'Agcom «sui disservizi registrati durante la partita Inter-Napoli, ritenendo inaccettabile che gli abbonati debbano subire problemi tecnici a fronte degli aumenti delle tariffe disposti da Dazn». Sono state proprio le sfide tra i nerazzurri e i partenopei e fra l'Udinese e l'Empoli a creare i maggiori disagi: in particolare la gara di San Siro è rimasta invisibile agli occhi e al cuore dei tifosi per venti minuti circa oltre il 20% dell'intero match. Dove sia, quale sia, che cosa sia il problema rimane un mistero e agli utenti interessa anche poco o forse al massimo nulla. Loro sanno di pagare, puntuali, ogni mese, la rata dell'abbonamento talora pure in crescita e poi di ricevere in cambio simili serate di nebbia. Come si diceva, le cause e la natura delle inefficienze sono riconducili a diverse teorie: a molti è sembrato sensato collegare l'insorgere dei disservizi di mercoledì con l'ampiezza di un turno di dieci partite raccolte in sola mezza giornata. Sarebbe allora un nodo infrastrutturale.

LA NOTA

Comunque sia, nella serata di ieri, la «piattaforma leader di intrattenimento sportivo e unica emittente digitale di sport a livello mondiale» come si definisce ha pubblicato una nota di scuse e di scarico di responsabilità. «Ci rammarichiamo per quanto accaduto durante due delle dieci partite disputate il 4 gennaio, Inter-Napoli e Udinese-Empoli. Nonostante la tecnologia di Dazn sia rimasta resiliente e abbia funzionato correttamente durante la fruizione delle partite, è avvenuto un disservizio tecnico causato da un partner esterno globale, incaricato di gestire la distribuzione del traffico sui server (CDN) utilizzati da Dazn. Riteniamo innanzitutto doveroso scusarci con i clienti impattati che provvederemo a rimborsare proattivamente in conformità alla regolamentazione vigente. Alcuni clienti sono stati interessati da tale disservizio che è stato causato da una terza parte. Il meccanismo di protezione di Dazn per assicurare la continuità del servizio si è attivato ed inoltre il team tecnico ha prontamente individuato il problema e posto in essere le azioni correttive», ha fatto sapere. Da che dipende? Non dipende da noi, quindi. Dopo l'incontro con il ministro Urso, però, saranno decisi e inviati i rimborsi. Proattivamente e per i clienti impattati...