Serie A, sei milioni di audience su Dazn. Abodi sul contrasto alla pirateria: «Testo entro l'estate»

Sempre più spettatori per la nostra serie A. Ogni giornata registra circa sei milioni di audience su Dazn: la sfida più vista finora è stata quella tra Juventus e Inter nella 13° giornata con oltre 2,2 milioni di spettatori, seguita dal derby Inter-Milan nel 21° turno con 2,1 milioni di spettatori e da Napoli-Juventus nella 13° giornata con 1,8 milioni di spettatori.

Roma, la lite tra Matic e Cristante accende i tifosi. Mourinho mette pace: «La squadra è unita»

«L'audience della serie A trasmessa in streaming su Dazn conferma la grande passione che gli italiani continuano a provare per il massimo campionato», sono le parole di Stefano Azzi, CEO di Dazn Italia. E ancora: «È molto significativo rilevare come si stiano evolvendo le abitudini di visione: grazie alla flessibilità permessa dal live streaming cresce la fruizione 'on the go' e ormai il 30% dei dispositivi connessi è mobile. Di fronte ad un comportamento del consumatore che sta cambiando profondamente, il campionato sta restituendo risultati decisamente positivi. Il lavoro che stiamo svolgendo con Auditel ci permette di avere una fotografia precisa del percorso che abbiamo intrapreso, e anche gli investimenti pubblicitari lo confermano. Anche la 25° giornata ha registrato dati di ascolto elevati, oltre 5.300.000, nonostante il dato sia stato penalizzato per via di una nuova configurazione su Samsung Tizen che ha generato un decremento tra il 20 e il 30% su base individui verso il totale degli ascolti».

Invece, sulla pirateria Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, ha spiegato che bisogna «fare sistema per contrastare la pirateria. Il Governo c'è», ha detto questa mattina al Presidente della Fapav - Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali - Federico Bagnoli Rossi, in occasione di un incontro centrato su come contrastare il fenomeno dell'illecita visione di contenuti audiovisivi ed eventi online, tra cui quelli sportivi, che colpisce diversi comparti industriali del paese. «Vogliamo partecipare come Governo a questo impegno di sistema - ha aggiunto Abodi -. Avvertiamo l'esigenza di facilitare l'approvazione di un testo che entri in vigore prima dell'estate e, comunque, in tempo utile per l'implementazione di nuovi, tempestivi ed efficaci strumenti d'intervento, prima dell'inizio del nuovo Campionato. Sarà fondamentale usare tecnologia avanzata affidata a istituzioni qualificate, nell'ambito di procedure inequivocabili».