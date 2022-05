Dazn, come sospendere l'abbonamento ora che il campionato è finito

Milan campione d'Italia e Venezia, Cagliari e Genova in Serie B. Sono questi i verdetti del campionato di Serie A 2021/2022 dopo l'ultima giornata giocata ieri. Per guardare nuove partite della massima competizione italiana di calcio bisogna aspettare l'anno prossimo. Come sospendere allora l'abbonamento a Dazn? È possibile?

APPROFONDIMENTI SERIE A Milan, si costruisce il futuro SPORT Pioli, primo scudetto SPORT Milan campione d'Italia

Rieti, schiaffo dell'allenatore all'atleta 17enne. La madre: «Solo una pacca, per mia figlia lui è come un padre»

L'accordo tra Dazn e l'Antitrust

Sul finire del campionato di Serie A, DAZN e l’Antitrust avevano firmato un importante accordo. Gli utenti che non hanno la possibilità di sospendere l’abbonamento in corso (opzione normalmente disponibile per un massimo di quattro mesi) potranno ottenere uno sconto di 10 euro (erogato sotto forma di due sconti da 5 euro sui prossimi rinnovi). La procedura per sospendere abbonamento DAZN, però, è disponibile solo per gli utenti che hanno attivato l’offerta pagando con PayPal o con carta di credito.

Ripercorriamo in 5 giorni 5 dei gol più SIMBOLICI dello scudetto del Milan. E quello di Olivier #Giroud nel derby contro l'Inter è sicuramente uno di questi. 🔥🏆#Milan #Scudetto pic.twitter.com/2NVRrs2oIt — DAZN Italia (@DAZN_IT) May 23, 2022

Chi non può sospendere l'abbonamento

Chi ha attivato l’offerta in modo diverso, ad esempio affidandosi ad un soggetto terzo, come Amazon o Apple, non ha la possibilità di sospendere l’abbonamento ma può, quindi, ottenere due codici regalo da 5 euro per un totale di 10 euro. Da ricordare che DAZN ha i diritti per trasmettere tutte le partite di Serie A per i prossimi due anni. All’orizzonte potrebbero esserci accordi con Sky o con altre emittenti ma, di certo, DAZN non si priverà della possibilità di trasmettere tutte le partite. Maggiori dettagli sulle strategie future di DAZN arriveranno nel prossimo futuro.