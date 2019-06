© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la serie "a volte ritornano" a Monterosi dopo quello di Andrea Costantini è ufficiale anche il ritorno di Davide Buono. Dopo due stagioni trascorse tra Francavilla, Como e con la maglia della Flamina Civita Castellana il regista classe 1991 torna a vestire la maglia biancorossa con la quale ha sfiorato una promozione in serie C.«Sono stati due anni importanti quelli appena trascorsi - ha detto l'ex centrocampista della Flaminia - , mi sono confrontato col palcoscenico della serie C e fatto un’esperienza in una piazza come quella di Como. C’era ora la possibilità di ritornare e ritrovare compagni di squadra ed amici fuori dal campo e soprattutto un allenatore col quale avevamo lasciato un discorso quasi fermo a metà. Non me la sono fatta scappare. Ci tengo a ringraziare il presidente Luciano Capponi, uno che ci dà l’opportunità di lavorare in maniera professionale e serena. Sono pronto, non vedo l’ora di cominciare la nuova stagione»”. I tifosi della Flaminia Civita Castellana non l'hanno presa bene. Sui social alcuni gli hanno fatto notare, che la sua non è stata certo una scelta di cuore quella di tornare a Monterosi.Calciatore romano classe 1989, Emiliano Massimo è in biancorosso anche lui. Vanta l’esperienza di sette campionati di serie C, tutti da protagonista con le maglie di Aversa Normanna, Avellino (col quale ha staccato anche otto presenze in B), Grosseto, Ischia Isolaverde e Racing Roma.Nelle ultime due stagioni di serie D con Cavese e Taranto.