Vento in poppa. E una vela che porta il nome di David Silva che si gonfia sempre di più col passare delle ore. Dalla Spagna hanno certezza che qualcosa sotto ci sia, a Formello, nel silenzio totale, un po’ meno. I tifosi cominciamo a stropicciarsi gli occhi,la società, nonostante tutto, sotto traccia lavora con l’obiettivo di arrivare a giocatori che alzino il livello della squadra. Le parole di Tare («da amici in comune so che vuole avere esperienze diverse») alimentano il sogno. Di sicuro, Tare è molto amico di Pep Guardiola. I due hanno giocato insieme nel Brescia, si stimano e si sentono spesso (il tecnico del City durante l’anno gli ha fatto tanti complimenti per la stagione della Lazio, soprattutto dopo la vittoria sulla Juve). A Formello David Silva ha anche un amico, si tratta di Luis Alberto, con cui gioca on line a Fifa e ogni tanto si chiamano. Chissà che proprio il “Diez” laziale non sia uno dei “ganci” per avviare una trattativa.IN SCADENZADavid Silva andrà a scadenza appena terminerà la Champions col club inglese e su di lui sono piombate offerte di ogni genere: dagli States, dal Qatar, dalla Cina, ma anche dal Milan e dal Valencia, la squadra a cui è più legato. In patria però sono certi che la Lazio, nonostante le smentite, faccia le cose sul serio e, tramite intermediari, abbia proposto al giocatore un contratto di due anni a 4 milioni a stagione.ALTRE PISTEMa non c’è solo il nome illustre a tenere banco. La Lazio vuole sistemare il prima possibile difesa e attacco. Per il reparto arretrato resta in prim piano sempre Kumbulla, anche se per il momento, Lotito è stato sorpassato dall’Inter. A Verona attendono novità e passi concreti dai nerazzurri, da Formello nessun rilancio, anzi la ferma convinzione a restare sulle proprie posizioni: 16 milioni di euro più 4 di bonus con l’inserimento di giocatori, tra cui André Anderson. Nel frattempo, il direttore sportivo laziale si guarda attorno, riceve proposte, ma osserva con molta attenzione quello che succede a Kim Min Jae, il centrale sudcoreano trattato prima del difensore del Verona e che tanto piace a Tare. Il giocatore era stato mollato perché stava per firmare con il Tottenham, ma la settimana scorsa c’è stata una brusca frenata col club inglese. La sensazione forte è che, qualora ci fosse una possibilità di inserirsi, la Lazio possa riprovarci. Il costo dell’operazione si aggira sui 15 milioni di euro, meno di quello che serve per arrivare a Kumbulla. Per l’attacco invece si va avanti su Borja Mayoral. Gli agenti della punta, dopo essere stati a Formello e aver trovato l’accordo sul contratto, trattano direttamente col Real Madrid per trovare una soluzione. Lotito non vuole la clausola di “recompra” che vorrebbe mettere il Real. Parte del buon esito dell’operazione parte molto da qui. Ma tutti sono fiduciosi.Per la porta come vice-Strakosha avanti con Paleari, ma non è il solo. Ora testa al Napoli, arrivare secondi aiuterebbe i sogni a diventare realtà.