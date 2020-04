Domani è 16, il numero di De Rossi. E Sky gli dedica #IoRestoACasa

Il 16 è il numero che ha sempre portato sulle spalle Daniele De Rossi. Così domani, Sky Sport gli dedica lo speciale nell'ambito della programmazione #IoRestoACasa. Palinsesto tutto dedicato a Ddr, ormai ex calciatrore e capitano della Roma e portacolori di Nazionale e Boca Juniors. Il programma:



PARTITE

Champions League Real Madrid vs Roma 4-2 (28/09/2004)

Champions League Roma vs Barcellona 3-0 (10/04/2018)

Serie A Roma vs Genoa 3-2 (05/04/2008)

Serie A Roma vs Inter 2-1 (27/03/2010)

World Cup 2006 finale Francia vs Italia (09/07/2006)



SPECIALI

RomaTV - Sedici

L'Uomo della Domenica: De Rossi

Adani incontra De Rossi: l’uomo e il suo calcio

Unico Grande Amore: l’ultima di De Rossi

