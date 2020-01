Daniele De Rossi dice addio al calcio: lascia il Boca Juniors e rientra in Italia

La notizia era nell’aria e nella mattinata Argentina è diventata realtà: Daniele De Rossi lascerà il Boca Juniors e rientrerà in Italia. Arriva, secondo i media argentini, anche l'addio definitivo al calcio giocato per il centrocampista dopo i cinque mesi trascorsi con gli xeneizes in cui ha collezionato solo 4 presenze (270 minuti giocati).

Roma a Friedkin, per Totti e De Rossi ritorno difficile. La sfida è tenere i gioielli

De Rossi torna a Roma: in mattinata avvistato a Fiumicino con la famiglia

Un minutaggio troppo scarso per meritarsi la conferma del nuovo presidente Ameal che potrebbe annunciare ufficialmente la decisione nelle prossime ore. Il contratto di De Rossi sarebbe scaduto a marzo, ma il terremoto societario, in cui ne ha fatto le spese anche l’ex ds Burdisso, lo ha spinto a lasciare prima del tempo. Alle 15 locali (ore 19 italiane), Daniele terrà una conferenza stampa. Intanto, TyC Sport ha diffuso in video in cui il “Tano” ha lasciato il centro sportivo senza rilasciare dichiarazioni.



Ultimo aggiornamento: 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA