Damiano dei Maneskin tifoso della Roma sul tetto d’Europa. I tifosi sognano: «È l’effetto Mourinho»

Che Josè Mourinho abbia la capacità di trasformare in oro tutto ciò che tocca, è ormai certificato dai suoi 25 trofei vinti in carriera. Ma che il suo carisma possa influenzare il risultato degli Eurovision è ancora tutto da dimostrare. Non per i tifosi della Roma, svegli fino a tarda notte per vedere trionfare i Maneskin band romana e romanista che ieri è salita sul tetto d’Europa con la loro hit “Zitti e buoni”. Dai concerti in strada a via del Corso a uno dei premi più ambiti nel campo musicale, un salto nell’olimpo del grandi che anche i tifosi si aspettano dalla Roma con l’arrivo dello Special One: «Hanno vinto anche grazie all’effetto Mourinho che sta già incidendo sulla Capitale», ironizza qualcuno sui social. E sono migliaia i meme di Damiano (il cantante della band) che in queste ore gli utenti stanno condividendo mentre indossa una maglietta della Roma. Lo scatto risale al 18 dicembre del 2018 quando è salito sul palco dell’Atlantico all’Eur deciso ad affermare la sua incrollabile fede romanista: «Intanto hanno fatto il Double! (con la vittoria di Sanremo ndc). Per il triplete, suonare Mourinho». E a proposito di Sanremo, nella conferenza stampa successiva all’ultima serata del Festival, il cantante ha svelato uno dei suoi sogni: «Diventare il Totti della musica. Anzi no, stavo a scherzà, Francesco è unico», un mito inarrivabile anche per lui. Per omaggiarli la Roma ha fatto suonare la loro hit all’Olimpico pochi minuti prima del fischio d’inizio del match contro il Genoa. Ma non è la prima volta che Damiano tira in ballo la Roma, è accaduto anche quando nel 2017 quando si sono classificati secondi a XFactor, il programma che li ha lanciati: «Siamo come la Roma che è la più forte e arriva sempre seconda». Adesso, con l’arrivo di Mourinho i tifosi - Maneskin compresi - sono autorizzati a sognare.

