© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessio Carlini, 37 anni, di professione attaccante, domenica ha tagliato un traguardo importante per la sua carriera: è arrivato infatti a 354 reti segnate. Un record per un giocatore in attività che ha dimostrato di poter dare ed avere ancora tanto dal calcio dilettantistico. Oltre alle centinaia di reti però il ragazzo, nativo di Ceccano, ha stabilito un altro record, probabilmente ristretto a pochissimi colleghi. E' riuscito a bucare la rete avversaria in tutte le categorie dilettantistiche nelle quali ha giocato: dalla serie D alla Prima Categoria passando per l'Eccellenza e la Promozione.«Si è vero ho fatto goal in tutte le categorie, dichiara sorridendo Alessio Carlini. Sono 250 reti in D, 70 in Eccellenza, 30 in Promozione e quattro in Prima Categoria. Sono felicissimo. A parte le gioie personali, quello che è piu' importante è che la mia squadra, il Ceccano, squadra della mia città abbia vinto. Era da tanto che volevo tornare a vestire questa maglia. Ad agosto c'è stata la posibilità, c'è un progetto ambizioso, non me lo sono fatto ripetere due volte. A 37 anni ho ancora la voglia di un ragazzino».Da Ceccano... a Ceccano. Sono passati ben 20 anni, ma Alessio Carlini è tornato nella squadra che lo ha lanciato. Era il 1998 ed il Ceccano militava in serie D. Allora Alessio Carlini esordì a 17 anni realizzando anche una rete a Caserta. Da allora tanti anni, tante maglie indossate, Isolaliri, Morolo, Ferentino, Boville, Cassino, Anagni, Zagarolo e tanti goal fino al ritorno al Ceccano che oggi milita in Prima Categoria.Finora in maglia rossoblù quattro reti in tre gare. «Il mio sogno è chiudere la carriera nella mia città natia e contribuire a riporetare la squadra nei campionati che piu' le competono. La società ha allestito una ottima squadra dove ho ritrovato tanti amici tra i quali Alessandro Padovani che è allenatore-giocatore. L''obiettivo è vincere il campionato. Un fatto che mi sta rendendo felice e mi fa enormemente piacere- ha aggiunto Alessio Carlini- è quello di rivedere lo stadio Dante Popolla pieno. Ogni domenica a centinaia di seguono e questo non èpuò che fare piacere. Futuro? Penso di giocare ancora per alcuni anni ed arrivare quanto prima a 400 goal personali con il Ceccano che milita nei campionati che contano».