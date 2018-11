Dan Almajiri: la guerra, il viaggio in gommone e ora i gol con il Grifone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vita con lui è stata davvero durissima, ma ora Zaharadden Dan Almajiri vede la luce e mette in mostra tutto il suo talento con la maglia del Grifone Gialloverde. L’esterno offensivo nigeriano classe 2000 (adattabile anche come centrocampista) ha segnato due gol nelle prime due gare ufficiali giocate in Italia e cioè nel campionato di Eccellenza. Prima (l’inutile) gol alla Cavese e poi il bis col Colleferro, in un match da tre punti per il club capitolino della Guardia di Finanza. Ma la storia di Zahra (così lo chiamano tutti al Grifone) è davvero incredibile e piena di drammatici eventi: a nove anni perde il papà in seguito ad un incidente stradale, poi nel 2010 la madre porta lui prima in Algeria e poi in Libia.Un attentato vicino all’aeroporto di Tripoli nel 2014 strappa al giovanissimo Zahra anche la mamma e quindi, trovatosi solo in Libia, il ragazzo si convince a imbarcarsi su un gommone per provare ad arrivare in Italia: è il settembre del 2016. Una volta in Italia viene fatto soggiornare in un centro di prima accoglienza in Puglia e poi, grazie al progetto “Un altro calcio è possibile” che il Grifone Gialloverde sta portando avanti da tempo in collaborazione con la fondazione Terzo pilastro mediterraneo, arriva a Roma dove viene ospitato presso la casa famiglia “San Giuseppe”.«Devo tutto alle persone che mi hanno aiutato in Puglia, al Comando generale della Guardia di Finanza di Roma e in particolare a mister Gianluca Berruti: mi hanno cambiato la vita». Insomma, lui non ha avvertito nessuna forma di razzismo nel nostro Paese. «I razzisti sono in ogni parte del mondo, io devo dire solo grazie a tutti gli italiani che mi hanno dato un aiuto fondamentale» sottolinea Zahra che, oltre a giocare con la prima squadra, è anche istruttore di un gruppetto di ragazzini disabili presso il centro sportivo del Grifone Gialloverde. «Il mio sogno è quello di giocare in un grande club, magari qui in Italia – spiega il giovane nigeriano – Il mio idolo? E’ Roberto Baggio, ma ho ammirato tantissimo anche Francesco Totti». Domani Dan Almajiri proverà a calare il suo personale tris di gol consecutivi: il Pro Roma è avvertito…