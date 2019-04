Dalla Francia: il Qatar Investment Fund sta valutando l'acquisizione della Roma

Ultimo aggiornamento: 10:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notizia che il fondo qatariota di cui è proprietario(presidente anche del Paris Saint-Germain) sarebbe interessato all’acquisizione della, sta facendo il giro del mondo ed è stata ripresa anche dall’Equipe. Il quotidiano francese oltre a rilanciare l’indiscrezione: «Non è stata presentata un’offerta ufficiale, ma esiste l'interesse del Qatar e probabilmente del QSI. I consulenti e gli esperti del Qatar Investment Fund, presieduto da Nasser al-Khelaifi, stanno studiando il caso e la sua fattibilità». L’Equipe poi ripercorre le tappe d’avvicinamento che lo stato del Qatar ha fatto verso il club di Pallotta a partire dalla sponsorizzazione di Qatar Airwais che porta nelle casse di Pallotta circa 40 milioni di euro. Il presidente del club ieri ha etichettato la notizia come una «fake news» e la stessa Equipe si pone delle domande: quel è la strategia di acquisizione? Il Qatar vuole aumentare gli investimenti nel calcio? In attesa delle risposte, scrive il quotidiano francese, bisognerebbe capire come può il QSI proprietario del Psg esserlo anche della Roma dato che le regole Uefa lo vietano nel caso in cui una delle due squadra dovesse partecipare a una competizione europea.