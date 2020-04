© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cambia il calciomercato, ma non il ruolo di primo attore di. Anche ai tempi della crisi economica per l’emergenza coronavirus, il procuratore italo-olandese si conferma uno dei protagonisti principali del momento. L’agente è alle prese con il caso, la situazionee le voci, sempre più ricorrenti, su de Ligt. Poi c’è la vicenda(piace al Torino) e quella relativa ad: acquistato lo scorso gennaio dal Borussia Dortmund, il norvegese è ancora obiettivo della Juventus. Ma è soprattutto il futuro di Gigio a tenere con il fiato sospeso i tifosi. Dopo aver registrato il no dei rossoneri al rinnovo di, Raiola si è focalizzando sulla strategia da adottare per la cessione del classe ‘99. In assenza di un accordo per il prolungamento, il Milan ha infatti intenzione di privarsi del portiere italiano ma, anche in questa fase, c’è distanza sulle cifre.I rossoneri vorrebbero incassare almeno 30-40 milioni di euro dalla sua partenza, mentre il procuratore punta ad uno sconto considerando che il contratto di Gigio scade tra un anno e c’è la possibilità di andare via gratis. Uno scenario che terrorizza l’ad Gazidis, sempre molto attento al bilancio e ai conti in sofferenza del club. Sull’estremo difensore disi segnalano sempre. Non mancano poi le telefonate trae la. Contatti frequenti, dovuti anche ad alcuni chiarimenti su de Ligt. Secondo alcuni voci provenienti dall’Inghilterra, il difensore olandese sarebbe stato offerto al Manchester United nell’ambito dell’affare Pogba. Il centrocampista francese continua a pensare ai bianconeri, ma i Red Devils non hanno intenzione di svenderlo e pertanto pensano anche ad un rinnovo.