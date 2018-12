© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un vero e proprio festival del gol, quello andato in scena stamane all'Arnaldo Fuso di Ciampino, e che ha visto uscire vittoriosa la Vis Sezze di Flavio Catanzani, che chiude così il 2018 al secondo posto in classifica, alle spalle del Fiumicino, a sua volta vincitore sul campo de La Rustica nell'altro big match della giornata. I rossoblù hanno invece vinto 5-4 sul campo della Fonte Meravigliosa, che è stata degna avversaria e che ha tenuto testa ai pontini per tutto il match, cedendo proprio in extremis.La Fonte Meravigliosa è stata la prima a portarsi in vantaggio al 2' con Manganaro, che sfrutta una disattenzione della difesa setina, ma ha poi subito la rimonta e il sorpasso della Vis Sezze che nel giro di sei minuti, sul finire del primo tempo va in gol con Tomei (36') e Dell'Aguzzo (42'). Il vantaggio dura però solo qualche attimo, perché la Fonte Meravigliosa ha subito trovato il 2-2 in mischia, con una palla deviata mella propria rete da un difensore setino.Scoppiettante anche la ripresa, con altri cinque gol. Apre la seconda parte del festival Antonucci, che al 6' trasformna un calcio di rigore concesso per fallo su Carlini. Anche qui, però, il vantaggio della Vis dura soli due minuti perchè Ferrari riporta sul 3-3 la Fonte Meravigliosa. Un copione, quello del botta e risposta, che si ripete anche alla metà della ripresa, quando prima Caschera (21') riporta avanti la Vis Sezze e poi Pisapia (su rigore) ristabilisce ancora l'equilibrio, ma sul risultato di 4-4. A decidere le sorti del match (nel quale evidentemente le difese non hanno brillato...) è stato un colpo di testa di Sampaolo, che al 48' segna il 5-4, che resta il risultato finale forse solo perché non c'è più tempo per seguire... il copione.