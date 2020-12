Da Uomo della Provvidenza a quasi dimenticato. Quasi perché Caicedo è e resta un elemento fondamentale della Lazio di Inzaghi. Certo è che, nonostante lo spirito natalizio sia ancora ben presente e la partita col Milan sia ormai in archivio, fa ancora parecchio rumore il suo mancato ingresso a San Siro. Quest’anno già col Torino prima e con la Juve poi aveva firmato due rimonte quando nessuno più ci credeva. Per non dimenticare il pareggio col Verona e soprattutto tutte le volte che l’anno scorso aveva messo la sua firma per suggellare la rimonta in classifica fino alla vetta. Insomma, nella Lazio ci sono giocatori insostituibili come Immobile, Luis Alberto e Milinkovic, ma Caicedo se non è uno di loro, poco ci manca. Per questo ha destato stupore e acceso feroci dibattiti sul web il suo mancato inserimento al posto di Correa, che ha cominciato la gara da infortunato, o nel finale quando è entrato Pereira. Lui, Felipe non ci è rimasto bene per niente, anche perché era reduce da un’ottima partita col Napoli. Il tecnico ci ha sempre fatto affidamento, ma non a San Siro. E questo, lì per lì, non l’ha capito anche perché stava bene, non in perfetta forma, ma come tutti del resto. Sicuramente, al di là del presunto affaticamento, una mezzora la poteva reggere benissimo. La delusione è stata tanta, ma è altrettanto vero che il suo rapporto con Inzaghi è saldo. Lui sta bene nella capitale e non vuole andare via. In estate era stato ceduto per 7 milioni di euro, ma dopo tutto è svanito e lui è rimasto alla Lazio contento. Da Firenze girano diversi rumors, anche da altre squadre, ma a Formello nessuno si è fatto vivo. La verità è che Caicedo resterà in biancoceleste e forse addirittura rinnoverà per un altro anno fino al 2023, a meno che non si presenti qualcuno con 8-9 milioni di euro. Solo a quel punto la società insieme al giocatore e al tecnico deciderà il da farsi. Per ora è solo fuffa.

