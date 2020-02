Da Maranello un tifoso in più per lotta scudetto, Charles Leclerc: «Forza Lazio» Video

Un tifoso in più nel bel mezzo della lotta scudetto. Il «Forza Lazio» a sorpresa arriva da Barcellona e lo pronuncia Charles Leclerc, pilota della Ferrari, impegnato nel circuito di Montmelò con i test collettivi pre-stagionali della Formula Uno. Intercettato da un tifoso biancoceleste, il pilota monegasco ha registrato un video di pochi secondi. Un saluto che non è passato inosservato nel mondo Lazio.

Del resto Claudio Lotito, a più riprese, ha paragonato la sua formazione proprio ad una monoposto della casa di Maranello. «Come dissi già tempo fa questa squadra è come una Ferrari», le sue parole della scorsa settimana alla sede dell'Aci di Roma per i 122 anni dalla nascita di Enzo Ferrari. Insomma, in attesa del Gran Premio, Leclerc fa gioire così i tifosi laziali. Chissà, invece, come l’avranno presa John Elkann, numero uno della Ferrari, e Andrea Angelli, presidente della Juventus capolista in Serie A con appena un punto di vantaggio sulla Lazio.

