Da Donnarumma a Cutrone: i campioni del Milan scoperti da Bianchessi sulla strada della Lazio in coppa Italia

Li ha scoperti, visti crescere e lanciati nel calcio che conta. Mauro Bianchessi, responsabile del settore giovanile della Lazio dal luglio del 2017, è il “papà” calcistico di Donnarumma, Conti, Calabria, Caldara e Cutrone. Giocatori del Milan di Gattuso che stasera scenderanno in campo all’Olimpico proprio per affrontare i biancocelesti nell’andata della semifinale di coppa Italia. Insomma, una gara particolare per Bianchessi, che vanta quindici a capo della “cantera” dell’Atalanta (dove scoprì Gagliardini, Baselli, Cristante e Petagna) e undici in quella del Milan. Due estati fa il presidente Claudio Lotito lo strappò alla concorrenza del Real Madrid, affidandogli le chiavi del settore giovanile laziale con la missione di rifondarlo e riqualificarlo: dai pulcini alla primavera esclusa (che resta sotto la direzione del ds Igli Tare). Un compito arduo, che porterà risultati importanti solo negli anni, ma i i frutti del lavoro svolto già sono evidenti. Del resto, al di là del curriculum, sono i numeri a parlare per Biancessi, che attualmente tra Serie A e Nazionali vanta ben 28 i giocatori, «tutti italiani», lanciati e rimasti nel grande calcio.RICORDI E AUGURIIeri, in occasione del compleanno di Gigio Donnarumma, che ha spento 20 candeline, Bianchessi non ha nascosto la sua stima per il portiere: «C'è grande affetto tra noi due, che va oltre il calcio e dal profondo del cuore gli auguro di fare la storia del Milan». La carriera di Donnarumma in rossonero, infatti, iniziò proprio grazie a Bianchessi: «Tutti ne parlavano di Gigio e attorno alla famiglia c'era un esercito di società e di procuratori che se lo contendevano ed era impossibile muoversi - ha raccontato a MilanNews.it - A me lo segnalò Gigi Romano, con una relazione dettagliatissima. A febbraio decisi di comunicare al papà che il ragazzo non ci interessava in modo che tutti sapessero che il Milan si era ritirato, ma in realtà monitoravo costantemente la situazione. A maggio restò solo una società su di lui, cioè l'Inter, che stava per far firmare il ragazzo e dopo essermi fatto autorizzare da Galliani, 24 ore prima della firma con l'Inter, a fari spenti uscii allo scoperto e chiudemmo in via Turati con la famiglia alla presenza di Galliani».L’AMMISSIONE DI GALLIANIUna trattava ricordata bene da Adriano Galliani, amministrare delegato del Monza e ex dirigente del Milan: «Bianchessi spingeva molto per prenderlo e lui, che è un talent scout e un responsabile del settore giovanile straordinario, quando insiste è perché ha visto qualcosa di importante - ha svelato Galliani -. Le relazioni e i commenti dei preparatori dei portieri che avevamo al settore giovanile, poi, ci fecero capire di aver preso un fenomeno. Oggi è tra i portieri più forti al mondo».SFIDA NELLA SFIDAQuesta sera Binchessi e Donnarumma si ritroveranno da avversari: «Se riesco passerò a salutare Gigio, così come saluterò tutti gli altri miei calciatori (Cutrone, Calabria, Conti e ​Caldara, ndr). Se lo temo? Stiamo parlando di un campione, non di un calciatore normale».