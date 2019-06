Da Andreazzoli-Genoa a Sarri-Juve, è la settimana degli annunci

Ultimo aggiornamento: 00:57

Nessun intoppo, tra mercoledì e giovedì laannuncerà l'ingaggio di. Attesi comunicati anche a Genova, dove il club di Preziosi punta forte su Andreazzoli per il post Prandelli, («Andreazzoli è uno degli allenatori che mi piace - le parole del presidente rossoblu - E' vincolato da un contratto come altri allenatori, dovranno prima risolvere i loro problemi. Siamo in attesa di sviluppi abbastanza veloci.? Raggiungeremo un accordo di reciproca soddisfazione...»), mentre Ferrero custodisce l'accordo con Pioli (due anni più opzione per un altro anno) e tratta l'ingaggio di. Per l'ex tecnico della Roma resta l'ostacolo ingaggio, la sua richiesta è di quasi 2 milioni di euro a stagione. L'Empoli intanto definisce i dettagli con Bucchi, nel giorno in cui la Spal annuncia ufficialmente il rinnovo di Semplici fino al 2021. «La società esprime grande soddisfazione per la prosecuzione del progetto tecnico-sportivo insieme a mister Semplici e al suo staff tecnico, progetto che nelle ultime cinque stagioni ha costruito due promozioni della Lega Pro alla Serie A e due salvezze consecutive nella massima categoria del calcio italiano».