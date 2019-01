Lorenzo, una vittoria pesante quella ottenuta ieri...

Lorenzo D'Urso, classe '97, ha firmato la vittoria di ieri dell'Audace sul campo del Grifone Gialloverde. Attaccante, tornato a Genazzano dopo aver vissuto l'era Greco, sta trovando continuità e gol in maglia bianconera.«E' stata una bella partita, con una vittoria sudata ma ottenuta con tanto cuore. L'abbiamo voluta fino all’ultimo"«Il Tor Sapienza è a soli 3 punti è vero, ma la nostra forza è sempre stata quella di concentrarsi su noi stessi, cercando di esprimere il miglior gioco possibile. Continueremo su questa strada senza pensare troppo alle altre.Certo, a fine partita un’occhiata ai risultati la diamo, sperando in un passo falso. Ma viviamo questo momento con serenità e i piedi per terra».«Quello di essere un gruppo molto giovane ma coeso e determinato. Forse sarà banale, ma qui all’Audace siamo una famiglia. Ognuno gioca e lotta per il compagno che ha al fianco. Ecco, questa è la nostra forza».«Fuori casa abbiamo un ottimo ruolino, ma probablmente è solo un caso. Cerchiamo di approcciare ogni partita allo stesso modo sia in casa che fuori».«Parlare di lui è facile, perché se siamo lassù è certamente anche merito suo. E' un tecnico giovane, che dal primo giorno ci ha infuso la sua mentalità e i suoi ideali calcistici, che sono correttezza in campo, sacrificio e la giusta leggerezza nel praticare questo sport cercando sempre di divertirci e divertire»".«Che è bello onorarlo con questi risultati. La piazza di Genazzano ci sta ripagando con grande supporto e attaccamento venendo ogni domenica a sostenerci».«Siamo abituati a pensare match per match, ma senza dubbio vogliamo vincere le prossime due partite per arrivare al meglio allo scontro con il Pomezia, altra squadra che, al di là dei risultati, si trova in un buon periodo di forma».«In campo veramente non abbiamo avvertito queste contestazioni. D'altronde, il gol è arrivato dopo un ottimo filtrante di Fortunato che mi ha permesso di trovarmi da solo davanti al portiere. L'ho saltarlo e ho messo dentro il pallone da una posizione angolata».«No, nessuno. Come ho detto prima, siamo un gruppo molto giovane e molto unito e ci piace divertirci. La festa è stato un modo per esprimere la gioai che ci accomuna e che mister Di Rocco sta gestendo in maniera ottimale, facendo sentire ognuno di noi importante».«Sono molto felice di come sta andando. Ho trovato continuità sto bene sia fisicamente che mentalmente. L'allenatore mi sta dando molta fiducia e questo vuol dire molto per me. Sono maturato sotto il profilo psicologico e sono sicuro che continuando così mi toglierò delle belle soddisfazioni».