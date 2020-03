D’Astolfo: “L’Ostiamare non si farà trovare impreparata”

Il capitano dell'Ostiamare, Adriano D'Astolfo ha rilasciato alcune dichiarazioni: " Abbastanza bene. Sto passando le giornate di isolamento in famiglia, sfruttando il tempo a disposizione per stare con loro. Io e mia moglie, con un bimbo piccolo, sicuramente passiamo giornate movimentate. Mentre mia figlia, che è più grande, tra studio e giochi è più tranquilla. Manca tutto dell'Ostiamare perchè come tutti sanno, per me è una seconda casa. Non vedo l'ora di tornare all'Anco Marzio. Mi sento sempre con i compagni, con foto, videochiamate, messaggi divertenti, e parliamo della possibile ripresa. Vogliamo farci trovare pronti in attesa della ripresa, che naturalmente siginificherebbe aver superato definitivamente questa emergenza, a farci compagnia, ci sono i piccoli Gabbiani della Scuola Calcio, con video meravigliosi".

Ultimo aggiornamento: 19:31

