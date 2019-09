Ostia Mare, D'Astolfo taglia il traguardo delle 200 presenze in carriera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica sarà una giornata speciale per Adriano D'Astolfo e per tutta l'Ostia Mare. Il capitano di tante battaglie, professionista esemplare, legato da passione e amore ai colori biancoviola, sarà premiato dal presidente Lardone, prima dell'inizio della sfida con il Trastevere, con una targa per le sue 200 presenze in Serie D con la maglia dell'Ostia Mare.Un traguardo fantastico che sarà celebrato anche dai tifosi presenti sulle tribune dell'Anco Marzio che applaudiranno con vigore e passione il Capitano. «Sono molto orgoglioso di aver raggiunto le duecento presenze in campionato con la maglia della mia città - ha detto D'Astolfo - un grazie alla società per ever creduto sempre in me. Insieme ancora possiamo toglierci tante soddisfazione. A partire da domenica naturalmente contro il Trastevere». Quest'ultimi sono stati eleminati in Coppa Italia mercoledi ai calci di rigore dai biancoviola. Biancoviola che nei tredicesimi di finale incontreranno il Pineto. Da stabilire per sorteggio chi giocherà in casa.