Un pareggio di tutto rispetto per la Cynthia che ha fermato le ambizioni dell’Unipomezia, attuale terza forza del girone A di Eccellenza. L’1-1 finale è stato firmato da Danilo Marchionni, attaccante classe 1989 ex Audace che ha pareggiato i conti prima dell’intervallo e si è così sbloccato in questa stagione: «Per me è stata una liberazione, avevo fallito qualche opportunità nelle precedenti gare e ieri finalmente è andata bene. Il pareggio è stato meritato, se non altro per l’atteggiamento che abbiamo mostrato al cospetto di un avversario forte che ovviamente ha creato qualche occasione in più, giocando tra l’altro sul suo campo. Un punto che dà morale perché, ovviamente, noi alla salvezza ci crediamo tantissimo».La Cynthia è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, ma la squadra rimane compatta secondo quanto assicura Marchionni: «Siamo convinti di aver meritato qualche punto in più già con le recenti prestazioni e poi mancano così tante partite che sarebbe una follia arrendersi adesso. Siamo consci di aver sciupato già diversi jolly, ma il campionato è ancora lungo e vogliamo risalire, poi siamo convinti che la società a dicembre fornirà al mister qualche rinforzo utile per la rincorsa».Il calendario offre un’occasione notevole alla squadra ora allenata da mister Aldo Franceschini (subentrato ad Antonucci da qualche settimana). «Domenica c’è il derby con lo Sporting Genzano ed è la partita ideale in questo momento per il forte stimolo che regala a livello nervoso. Lo affronteremo come se fosse già un play out, consci di non avere più tante altre occasioni per rimetterci “nel mucchio”» conclude Marchionni.