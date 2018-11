© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un match griffato da “grandi firme” quello tra Cynthia ed Eretum. Al Bruno Abbatini di Genzano vanno a segno Gianluca Toscano, Gianmarco Scacchetti e Alessandro Di Mario nel quarto di finale d’andata di Coppa Italia. «Un successo prezioso e giunto al termine di una partita molto equilibrata – spiega Di Mario – Loro hanno cominciato meglio e sono andati in vantaggio su una palla inattiva, ma noi abbiamo reagito e siamo riusciti a pareggiare con un diagonale di Scacchetti. A inizio ripresa ho risolto una mischia e realizzato il gol decisivo». Le successive espulsioni (una per parte) di Pasqui e Lauri non hanno modificato il risultato: la qualificazione si deciderà a Monterotondo.«Ci teniamo tanto a questa competizione – prosegue l’attaccante classe 1991 – L’anno scorso arrivammo in semifinale e ci divertimmo parecchio, vogliamo riprovarci anche quest’anno: al ritorno avremo due risultati su tre a disposizione e siamo convinti di poter superare il turno. Ma al di là del percorso di Coppa, questo è un successo che ci regala fiducia e convinzione nei nostri mezzi». L’attaccante, al suo primo gol in Coppa (dopo i tre in campionato, di cui due realizzati nella domenica pre-sosta forzata contro il Villalba), pensa già al prossimo impegno. «Ospiteremo la Valle del Tevere e sarà una sorta di prova del nove per capire che ruolo possiamo recitare in campionato. Avremo di fronte un’altra squadra molto forte, ma come dimostrato oggi ce la possiamo giocare con tutti se ci mettiamo quel qualcosa in più».Cynthia: Sciarra, Lauri, Paloni, Vartolo (40’ st Fiasca), Di Mauro, Silvagni, Labagnara (18’ st Visconti), Blandino, Di Mario, Scacchetti (30’ st De Gennaro), Rocco. A disp. Orlandi, Sistopaoli, Amico, Ingrosso, Dragonetti, Provaroni. All. RughettiEretum Monterotono: Alessandri, Millozzi, Guidotti, Barbetti, Pasqui, Razzini, Palmerini, Bornivelli (21’ st Morici), Tiscione (12’ st Tomassetti), Mastrantoni (18’ st Baldinelli), Toscano. A disp. Mosciatti, Ferrara, Fabrizi, Fioravanti, Mereu, Federici. All. SoliminaArbitro: Andriambelo di Roma 1Reti: 20’ pt Toscano, 44’ pt Scacchetti, 8’ st Di MarioNOTE: Spettatori 200 circa. Espulsi 12’st Pasqui per doppia ammonizione ed al 26’ st Lauri per proteste, ammoniti Di Mauro, Silvagni, Guidotti.