E’ stata da incubo la prima panchina del rientrante Mauro Giacomini sulla panchina della Cynthia. L’allenatore (che in realtà era stato annunciato lo scorso 28 dicembre come “responsabile dell’area tecnica” e che poi aveva preso “temporaneamente” la guida della prima squadra come da annuncio dello stesso giorno) ha dovuto masticare amaro nello storico derby di stamattina contro lo Sporting. Allo Iorio di Nemi, infatti, i “cugini meno blasonati” hanno inflitto una severa sconfitta alla Cynthia, battuta con un rumoroso 4-0.Un k.o. che, probabilmente, ha invitato la società a fare ulteriori riflessioni sulla condizione tecnica. Il club, infatti, starebbe pensando di affidare la panchina a Fabio Panno che l’anno scorso ha allenato il La Rustica in Promozione. Nella giornata di domani la Cynthia scioglierà le riserve e deciderà se proseguire con Giacomini (che in ogni caso, ovviamente, rimarrebbe alla direzione tecnica) oppure se virare su Panno.