Il match di cartello della quinta giornata del girone A di Eccellenza si gioca al Bruno Abbatini di Genzano. La Cynthia è pronta a sfidare l’Astrea, capolista a punteggio pieno. Un avversario che mister Simone Rughetti, ex dell’incontro, conosce bene visto che il tecnico ha guidato la formazione capitolina per uno spezzone di stagione nel torneo di serie D 2015-16.«Alcuni elementi esperti di quel gruppo sono ancora lì e fanno sicuramente sentire il loro peso in Eccellenza – rimarca Rughetti – A loro l’Astrea ha aggiunto una serie di giovani interessanti, non è un caso che la squadra capitolina sia in testa al girone e d’altronde già ripartiva dall’ottimo terzo posto della passata stagione. Se sento in particolar modo questa sfida? Non c’è senso di rivalsa da parte mia, mi sono lasciato in buoni rapporti con l’Astrea. Ma chiaramente faremo di tutto per regalare alla piazza di Genzano un bel successo».E’ una Cynthia che dà l’idea di essere in “carburazione”. «Finora abbiamo conquistato sette punti, perdendo la prima gara con l’Eretum che è stata una delle migliori esibizioni stagionali. Poi abbiamo strappato un punto sul campo del Team Nuova Florida che probabilmente è tra le favorite del girone assieme alla stessa Astrea, alla Valle del Tevere e all’Unipomezia e successivamente sono arrivate due vittorie. Siamo in crescita e stiamo complessivamente bene, possiamo essere la mina vagante del girone».