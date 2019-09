© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ un inizio di stagione molto negativo quello della Cynthia. La formazione genzanese ha racimolato un solo punto in quattro partite e ieri, in casa dell’Anzio, ha rimediato un pesante rovescio per 5-1. Una sconfitta che ha convinto il tecnico Antonio Antonucci a rassegnare le dimissioni, accettate dal club genzanese che si è rivolto a una “vecchia conoscenza” per provare a svoltare. La Cynthia, infatti, ha affidato la panchina a Aldobrando Franceschini che è già stato nel club castellano nella stagione 2017-18, anche allora da subentrante.«Credo che si possa fare qualcosa e per questo ho accettato la proposta della società – spiega Franceschini – Ho chiesto ed ottenuto di fare immediatamente un allenamento oggi perché bisogna lavorare tanto per cercare di recuperare il tempo che non ho avuto a disposizione finora, tra l’altro la prossima settimana avremo anche un impegno infrasettimanale con la Coppa Italia e invece questo gruppo ha bisogno soprattutto di allenarsi e creare un’identità di squadra. Per tutte le altre valutazioni voglio prima valutare da vicino i ragazzi». Il tecnico è stato un anno fermo e non vede l’ora di cominciare. «E’ stata durissima stare senza il campo e sono carico a pallettoni. Comunque ho potuto vedere tantissime partite di serie D ed Eccellenza quindi mi sento pronto per rientrare».L’ultimo posto in classifica non lo spaventa. «A Guidonia mi capitò di subentrare con tre punti dopo otto giornate, qui c’è tutto il tempo per recuperare anche se bisognerà lavorare tanto». Molto affascinante anche l’esordio di Franceschini sulla panchina della Cynthia. «Ritroverò la Boreale con cui vincemmo un campionato di Promozione prima di essere salutato, ma non ho alcuna sete di vendetta sportiva. Sarà una gara importante solo per la Cynthia, speriamo di vedere al più presto una squadra che trasmetta le mie idee di calcio».